Vice-presidente do Grêmio explica últimos movimentos em relação à Arena: "Um dos assuntos mais importantes do clube" 

Em entrevista ao programa Domingo Esporte Show, da Rádio Gaúcha, o dirigente explicou os motivos para que pauta tenha ganhado mais força nos últimos dias, inclusive com encontro com conselheiros e com os atuais e ex-presidentes do clube e do Conselho Deliberativo, que fazem parte do chamado Conselho Consultivo.

— Todas as gestões, e especialmente a nossa, do presidente Guerra, está tomando as providências para resolver esses problemas. Um dos mais graves é que o Grêmio ainda é proprietário do Olímpico. E se mantém proprietário do Olímpico por uma questão de segurança e não fez a troca das chaves com a Arena. No início do contrato, não tinha a urgência que tem hoje, porque nós estamos agora na curva final dos últimos anos do contrato e isso tem que ser resolvido, para que o Grêmio tenha a segurança jurídica de ser o proprietário daquele estádio. Para isso, estão sendo tomadas uma série de medidas, como registro de documentos na matrícula do contrato e algumas medidas judiciais também.