Vice do Gauchão, briga na Sul-Americana e evolução no Brasileirão: como o Grêmio avalia o primeiro semestre de 2025

Mano é a aposta da direção para melhorar produção da equipe. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O ano de 2025 do Grêmio começou com o sonho de um histórico octacampeonato gaúcho para reescrever uma página da história da rivalidade que move o Rio Grande do Sul. Seis meses depois, com o início do período sem jogos, a perspectiva é bem diferente.

A direção acredita que os ajustes feitos nos últimos meses recolocarão o clube nos trilhos para a disputa da Copa Sul-Americana e do Brasileirão.

Além da aposta no trabalho de Mano Menezes e de Felipão, o departamento de futebol busca reforços para confirmar os sinais de evolução dos últimos jogos.

— O primeiro semestre ficou abaixo do que esperávamos. Após um longo ciclo, fizemos, no começo do ano, uma mudança significativa no trabalho. Mas infelizmente não deu certo. Ainda no primeiro semestre, contudo, trouxemos dois profissionais muito identificados com o clube e conseguimos retomar as coisas, recolocando o trabalho no trilho — disse Alberto Guerra, presidente do Grêmio.

Novo comando

Gustavo Quinteros foi apresentado em 6 de janeiro. Marco Souza / Agência RBS

A temporada realmente começou com esperança de algo novo. Gustavo Quinteros assumiu a equipe no lugar de Renato Portaluppi. Os primeiros 10 jogos foram com um retrospecto de seis vitórias, três empates e derrota com um time reserva.

Os reforços também empolgaram. Cuéllar, Cristian Olivera, Amuzu, Wagner Leonardo chegaram sob aprovação da torcida. Outros jogadores que também reforçaram o clube, Tiago Volpi, como o caso mais emblemático, também reverteu a desconfiança e se mostrou decisivo.

Queda de desempenho

Mas desde a semifinal do Gauchão, o rendimento do time despencou. Os reforços não encaixaram e a ideia de jogo de Quinteros sucumbiu.

A derrota para o Inter na decisão do Estadual foi um golpe duro. Além de não alcançar o octa, marca ainda exclusiva do rival, o título do lado vermelho da rivalidade escancarou as dificuldades da equipe.

O futebol apresentado na Copa do Brasil e na Sul-Americana também decepcionou. O Grêmio enfrentou um adversário sem divisão, um da Série B e outro da Série C na Copa do Brasil. Não venceu nenhum deles.

A decepção do torcedor também se materializou na Copa Sul-Americana. Mesmo com a campanha invicta na fase de grupos, o Tricolor terminou atrás do Godoy Cruz e terá que disputar uma repescagem contra o Alianza Lima por um lugar nas oitavas de final da competição.

Oscilação no Brasileirão

Chegada de Mano melhorou o rendimento defensivo do Grêmio. Duda Fortes / Agencia RBS

O rendimento no Brasileirão também é marcado por oscilações. A vitória na estreia contra o Atlético-MG foi positiva. Mas depois foram cinco rodadas sem vitória.

O rendimento defensivo melhorou com a chegada de Mano Menezes. O que ainda será necessário para a nova comissão técnica é ajustar a produção ofensiva.

— Aproveitamento da equipe é um aproveitamento próximo de 60% do Campeonato Brasileiro, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso já daria uma condição de estar numa colocação melhor, mas temos que descontar esse atraso inicial que aconteceu e por isso houve a troca no trabalho — disse Mano.

Busca por soluções

Após 10 dias de férias aos jogadores, a comissão técnica tentará resolver os problemas do time. E para que o ano de 2025 termine bem, será preciso que esse período de treinos, ajustes e o encaixe de novos reforços no grupo de jogadores dê o resultado esperado.