Vice da Libertadores com o Felipão e experiência na Europa: quem é Alex Santana, possível reforço do Grêmio

Neste ano, volante marcou dois gols em 22 partidas. Rodrigo Coca / Corinthians

Alex Santana pode reforçar o Grêmio nesta primeira janela do meio do ano. Conforme o colunista de Zero Hora Eduardo Gabardo, o clube já negocia com o volante do Corinthians. O atleta já trabalhou com Felipão, foi vice da Libertadores de 2022 e tem passagem por clube europeu.

Com 30 anos completados em maio, o meia está no Timão desde o ano passado. Em 2025, começou como titular, mas perdeu espaço na equipe na reta final do Paulistão.

Por isso, visando mais minutos em campo, o jogador pode acabar atraído pela proposta do Grêmio. O Tricolor entende que Alex Santana pode fazer mais de uma função: além de volante, jogar mais adiantado no meio-campo.

Revelado pelo Inter

Viver em Porto Alegre não seria novidade para Alex Santana. Isso porque ele foi revelado pelo Inter, em 2013. O meia tinha passagem pelas categorias de base do Paulista e foi contratado para atuar no Celeiro de Ases.

No Colorado, no entanto, teve poucas chances, acumulando empréstimos para Criciúma, Guarani e Paraná. Para a temporada de 2019, foi utilizado como moeda de troca na negociação do Inter com o Botafogo para contratar Rodrigo Lindoso.

O gol que Pelé não fez

Foi no Botafogo que Alex Santana ganhou destaque. Em 2020, contra o Defensa y Justicia, pela Sul-Americana chegou a marcar um golaço do meio-campo, algo que nem Pelé conseguiu.

O volante, então, chamou atenção do Ludogorets, da Bulgária. No leste europeu, ficou por duas temporadas e meia e até disputou jogos de Champions League. Como titular, ajudou a equipe a conquistar o campeonato nacional por três vezes.

Retorno ao Brasil

Alex retornou ao Brasil em 2022 para atuar no Athletico-PR. Virou um dos destaques da equipe comandada por Felipão — atual coordenador técnico do Grêmio — que foi vice da Libertadores naquele ano, perdendo a final para o Flamengo.

Ele disputou 80 jogos pelo time paranaense até ir ao Corinthians, que comprou 100% dos direitos econômicos do jogador. O clube paulista viu potencial no volante após as saídas de Gabriel Moscardo e Paulinho. Assim que chegou, virou titular. Mas perdeu espaço neste ano. Seu vínculo com o Timão vai até 2027.

Números da careira

Ao todo, soma 46 gols e cinco assistências em 328 jogos na carreira. Neste ano, disputou 22 jogos e marcou dois gols. Os números são do portal ogol.

Ficha de Alex Santana

Nome: Alex Paulo Menezes Santana;

Alex Paulo Menezes Santana; Data de nascimento: 13/5/1995 (30 anos);

13/5/1995 (30 anos); Altura: 1m82cm;

1m82cm; Cidade natal: Morungaba (São Paulo);

Morungaba (São Paulo); Posição: volante;

volante; Pé preferencial: direito;

direito; Clubes em que atuou: Inter, Criciúma, Guarani, Paraná, Botafogo, Ludogorets-BGR, Athlético-PR e Corinthians;

Inter, Criciúma, Guarani, Paraná, Botafogo, Ludogorets-BGR, Athlético-PR e Corinthians; Jogos: 328

328 Gols : 46

: 46 Assistências : 5

: 5 Títulos: Campeonato da Bulgária (3x) Copa da Bulgária, e Campeonato Paulista.