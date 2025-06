Velocidade e dribles: a atuação do jogador que foi a grande notícia no empate do Grêmio

Amuzu, Aravena, Pavon. Três jogadores de lado de campo que o Grêmio foi ao mercado para contratar nos últimos tempos. Mas é um outro nome com nome estrangeiro o dono de uma das vagas no ataque do time de Mano Menezes. Apesar do nome, Alysson Edward é um guri criado nos gramados no CT Hélio Dourado. No empate em 1 a 1 com o Corinthians, o jovem de 19 anos deu mais um passo em direção ao amadurecimento futebolístico.