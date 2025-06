Veja como está o gramado da Arena durante a pausa para o Mundial de Clubes

Gramado da Arena está recebendo procedimentos com foco em melhorar as condições.

Muito criticado em diferentes momentos, o gramado da Arena está passando por um processo de recuperação. Com a pausa para o Mundial de Clubes , o Grêmio tem aproveitado o período sem jogos em seu estádio para permitir melhores condições ao gramado.

Assim como está sendo feito nesta pausa, o Tricolor costuma utilizar os períodos sem partidas para realizar manejos intensificados , com foco na recuperação completa do gramado. A ideia é melhorar a condição para os próximos jogos.

A próxima partida do Grêmio na Arena é no dia 8 de julho pela Recopa Gaúcha , que é decidida em jogo único. A equipe enfrentará o São José , às 19h30min.

Depois, o Tricolor voltará a conciliar o Campeonato Brasileiro com a Copa Sul-Americana, competição em que a equipe disputará os playoffs contra o Alianza Lima, em dois jogos.

