Três prioridades para o Grêmio melhorar o seu desempenho na volta das férias

Time voltou aos treinos na segunda-feira. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Tempo, bem tão raro no futebol, estará disponível para o Grêmio corrigir os seus problemas. O elenco do técnico Mano Menezes se reapresentou nesta segunda-feira (23) e volta a jogar dia 8, quando enfrenta o São José, pela Recopa Gaúcha. Após um desempenho abaixo das expectativas no primeiro semestre, os dias de trabalho são vistos como uma oportunidade para o crescimento.

Um dos pontos de foco será a preparação física. Dentro de campo, Mano não comentou nenhuma valência específica para ser enfatizada. Zero Hora lista três prioridades para o Grêmio aperfeiçoar durante o período de treinamentos.

Formação de um time

Algumas posições do time ainda estão sem dono. Não há um titular absoluto na lateral direita. No meio-campo, também não está claro quem é o meia preferido de Mano Menezes. O mesmo vale para uma das pontas, por ora ocupada pelo jovem Alysson.

Ainda há o recém contratado Alex Santana. Ele pode atuar como volante ou até mais à frente. Também é possível a troca na diagramação do time, com um tripé no meio, sem a necessidade da escalação de um time de origem.

— A prioridade precisa ser a definição de um time. Nos últimos anos, o Grêmio esperou demais pelas janelas e viveu uma falsa ilusão de que iria sempre estar mais forte. Na prática, isso nunca aconteceu. Por isso, a hora é de focar na realidade e na construção de um time titular — afirma César Cidade Dias, comentarista identificado do Grupo RBS.

Conexão entre os setores

O famoso equilíbrio deve ser buscado pelo Grêmio. Na chegada de Mano Menezes, a prioridade foi dar solidez defensiva ao time. Nos últimos cinco jogos, o time sofreu apenas um gol, no empate em 1 a 1 com o Corinthians.

A força ofensiva ainda não é das melhores. A tarefa será manter os resultados atrás, mas ter maior presença ofensiva.

— A primeira das prioridades deve ser o reforço no trabalho defensivo onde a compactação dos setores torne o time mais seguro. O trabalho coletivo ofensivo deve ser focado, já que não existe na equipe um jogador desequilibrante que possa resolver as coisas por conta própria — avalia o comentarista Maurício Saraiva.

Saída de bola

A saída de bola é vista como um ponto central pelo comentarista do SporTV Sérgio Xavier Filho. A formação do miolo defensivo com Kannemann e Wagner Leonardo estancou a sangria defensiva, mas manteve problemas de construção.

A dupla é formada por dois zagueiros canhotos, o que deixa um time tonto na hora de trocar passes na defesa, o que facilita a marcação adversária. Como consequência, o time recorre com frequência à ligação direta.

— O time ainda não consegue resolver a saída de bola que não seja um balão. O Wagner Leonardo é o com melhor saída, mas está jogando pelo lado direito. Quando, ele ajeita para a perna esquerda, perde tempo ao ter que fazer o domínio por ser um canhoto pelo lado direito. Ou inverte ele e o Kannemann, ou terá que ter recuo de mais volantes — comenta.

Para facilitar a resolução do problema, a direção trabalha para contratar um zagueiro destro. Não há uma previsão de quando a contratação será fechada.