Torcedores do Grêmio que foram ao Jaconi ganharão ingresso para partida contra o Corinthians

Clube entende que seus torcedores pagaram preços abusivos para ir ao estádio do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Os gremistas que foram ao Alfredo Jaconi no domingo (1º) acompanhar a vitória sobre o Juventude terão acesso livre no próximo jogo do Tricolor, na Arena, contra o Corinthians, dia 12. Anunciada nesta segunda (2), a medida do Grêmio visa retribuir o esforço que seus torcedores fizeram para acompanhar o clube na Serra.

Por considerar preços abusivos aos seus torcedores no Jaconi, o Grêmio optou por dar esse presente aos torcedores. Para ir à casa do Juventude, os gremistas pagaram ingressos entre R$ 180 e R$ 200.

Tal ação já havia sido prometida pelo vice de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, após a vitória gremista no Alfredo Jaconi.

Resgate até a próxima sexta

É importante destacar que estes torcedores têm até sexta-feira (6) para resgatar seus ingressos para o jogo contra o Corinthians.

Conforme o clube, quem foi ao jogo na Serra deve procurar o Quadro Social de forma presencial, na Arena, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, aos sábados das 10h às 14h, ou pelo telefone 51 3218-2000, via ligação telefônica ou Whatsapp. Será necessário a comprovação da compra do ingresso no jogo em Caxias.

Veja comunicado do Grêmio

"O Grêmio informa aos torcedores tricolores que foram ao Estádio Alfredo Jaconi, neste domingo, e pagaram o valor de R$ 180 ou R$ 200 para assistir à partida que irá presenteá-los com um ingresso para o jogo do próximo dia 12, contra o Corinthians, na Arena. A data limite para o resgate é sexta-feira, dia 6.

Os torcedores que se enquadrarem nestas condições devem procurar o Quadro Social de forma presencial, na Arena, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, aos sábados das 10h às 14h, ou pelo telefone 51 3218-2000, via ligação telefônica ou Whatsapp. Será necessário a comprovação da compra do ingresso no jogo de domingo, em Caxias.

O Clube tomou a medida por entender que o preço cobrado pelo ingresso foi abusivo e que estes torcedores não tiveram nenhuma outra opção de valor para a compra do ticket, em um setor do estádio em que torcedores da equipe local pagaram até R$ 40.

Reforçamos o compromisso com a nossa torcida e seguiremos atuando firmemente para defender os interesses do Grêmio e da sua gente."