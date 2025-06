Título, G-4 ou fugir do Z-4: o que as projeções indicam para o Grêmio no Brasileirão

Mano tirou Grêmio da zona de rebaixamento. Renan Mattos / Agencia RBS

A grosso modo, o Grêmio disputou um terço do Brasileirão. Ainda há muito caminho pela frente e nem todas as peças se encaixaram na tabela de classificação, entre elas o time de Mano Menezes. As primeiras rodadas foram de moradia no pé da tabela. Os resultados melhoraram e aumentaram o horizonte da equipe, mas sem descuidar das posições menos nobres da tabela.

São oito pontos de diferença para o líder Flamengo. A zona de classificação à Libertadores está a quatro pontos de distância, a de rebaixamento a cinco.

Como a jornada no campeonato ainda é grande, qual é o tamanho do esforço necessário para atingir as faixas mais altas da tabela e para fugir da mais baixa? Zero Hora fez projeções do que, com o panorama atual, seria necessário para ser campeão, ir à Libertadores e fugir da queda.

Quase a perfeição pelo título

Não precisa ser o matemático Oswald de Souza para perceber as chances reduzidas de o Grêmio ser campeão brasileiro. Para conquistar o tri, o time de Mano Menezes teria de ter uma sequência quase perfeita.

O melhor aproveitamento do torneio até aqui é do Flamengo, com a conquista de 72,7% dos pontos disputados. A manutenção do desempenho fará os cariocas atingirem 83 pontos. Faltam 68 pontos para a equipe gaúcha alcançar os 84. O Grêmio ainda tem 78 pontos disponíveis. Para atingir a marca, teria que ter um aproveitamento de 87,1%.

O departamento de matemática da UFMG, especialista em cálculos futebolístico, projeta que, no momento, o Grêmio tem 0,95% de chances de terminar o Brasileirão no primeiro lugar.

O desempenho para a Libertadores

Aqui os cálculos serão divididos entre vaga direta (G-4) e vaga na pré-libertadores (G-6). O Bragantino é o dono da quarta melhor campanha do Brasileirão, com 63,8% de aproveitamento. O desempenho gera uma projeção de terminar a competição com 73 pontos. No momento, o Grêmio teria de somar 58 pontos para chegar a 74, um aproveitamento de 74,3%, maior do que o índice do Flamengo nesta arrancada.

A sexta melhor campanha é a do Bahia, com 58,3% de aproveitamento. A equipe de Rogério Ceni terminaria o Brasileirão com 66 pontos. Para chegar aos 67, o Grêmio teria de somar mais 51, um índice de 65,3%.

A UFMG estima em 17,6% a chance de o clube gaúcho terminar o Brasileirão entre os seis primeiros colocados. A necessidade pode baixar caso o número de vagas aumente, isso dependerá se os campeões da Libertadores, da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil estejam no G-6 da principal competição nacional.

Poucas chances de rebaixamento

A área mais temida da tabela tem o Inter como balizador. Os colorados estão com 30,5% de aproveitamento, valor bem mais baixo do que, em geral, se exige para escapar do rebaixamento. A projeção é de terminar a competição com 35 pontos. Para chegar aos 36, o Grêmio precisa de mais 20 pontos em 78 em disputa, o equivalente a 25,6% dos pontos em disputa. Apenas Juventude e Sport possuem um índice menor do que este até aqui.

A UFMG indica que a chance de o Grêmio cair para a Série B pela quarta vez é de 10,4%, no momento.

Pela projeção atual

Título: 84 pontos

Do que o Grêmio precisa: 87,1% de aproveitamento

68 de 78 pontos

G-4: 74 pontos

Do que o Grêmio precisa: 74,3% de aproveitamento

58 de 78 pontos

G-6: 66 pontos

Do que o Grêmio precisa: 65,3% de aproveitamento

51 de 78 pontos

Fugir do Z-4: 36 pontos

Do que o Grêmio precisa: 25,6% de aproveitamento

20 de 78 pontos