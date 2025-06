Titular do Grêmio só poderá entrar em campo contra o Cruzeiro mediante pagamento de multa

Marlon assumiu a condição de titular na lateral-esquerda. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Titular da lateral-esquerda do Grêmio, Marlon tem uma situação à parte para o jogo de retomada do Brasileirão, diante do Cruzeiro, após a realização do Mundial de Clubes. O motivo é um aspecto contratual.

Por ter sido contratado por empréstimo junto ao Cruzeiro, o jogador só poderá entrar em campo pelo Grêmio mediante o pagamento de multa, prevista em contrato, por parte do clube. O valor da multa seria na casa de R$ 1 milhão.

Diante desta condição, Marlon deverá ficar de fora da partida. Com isso, Lucas Esteves é o ficha 1 para assumir a posição.

A retomada do Grêmio no Brasileirão tem como data-base o dia 13 julho. O duelo contra o Cruzeiro será disputado em Belo Horizonte, pela 13ª rodada. Antes da pausa, o empate com o Corinthians, em 1 a 1, deixou o Tricolor na 11ª colocação, somando 16 pontos.

Marlon foi anunciado pelo clube no mês de abril. Desde então, são 10 partidas disputadas e a titularidade absoluta. O clube tem a possibilidade de contratar o jogador em definitivo ao término do vínculo por empréstimo no final da temporada.

Novo status para a Sul-Americana

Ausência durante a fase de grupos da Sul-Americana, por ter disputado a parte inicial do torneio com a camisa do Cruzeiro, Marlon poderá ser inscrito pelo Grêmio para os playoffs.

Pelo regulamento, a Conmebol permite até cinco trocas na lista de 50 inscritos na fase anterior.