Técnico do Peñarol admite interesse em atacante do Grêmio, mas ressalta: "Difícil pela situação econômica"

Atleta viveu a temporada mais goleadora no clube de Montevidéu, em 2023. Arquivo Pessoal / Divulgação

Se perdeu espaço no elenco do Grêmio, Matías Arezo está bem cotado no Peñarol. Em entrevista à Rádio Sport 890, de Montevidéu, na tarde desta terça-feira (17), o técnico Diego Aguirre não escondeu o desejo de contratar o atacante gremista.

— É um grande jogador, goleador, que trabalhamos juntos aqui. O que se diz por aí, não dou muita importância. Há nomes que surgem que são inevitáveis — declarou o treinador.

Aguirre comandou Arezo no próprio Peñarol, em 2023. Na ocasião, emprestado pelo Granada, da Espanha, o atacante viveu sua temporada mais goleadora: 21 gols em 40 jogos.

O nome do atleta ressurge na pauta "carbonera" a partir da ideia de buscar um camisa 9 para a disputa dos mata-mata da Libertadores. A equipe uruguaia enfrentará o Racing, da Argentina, nas oitavas de final.

Mas, ao mesmo tempo em que elogia o atacante, Aguirre ressalta que a dificuldade de uma negociação. O Tricolor admite se desfazer dele, mas não pretende emprestá-lo, pois quer reaver parte dos US$ 3 milhões investidos na contratação.

— Não são tão fáceis as coisas. Dificilmente vai ser isso: "dá um ok e ele vai estar aqui". Isso não acontece assim. Tem que haver negociação, tem que haver trabalho. É difícil pela situação econômica. Custa muito incorporar uma figura. Tentaremos fazer, mas não são coisas fáceis — concluiu o técnico do Peñarol.

Arezo tem contrato em vigor com o Grêmio até 2028. Trazido em meados do ano passado, disputou 35 partidas e marcou apenas seis gols.