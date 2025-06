"Tanta emoção que quis fazer parte também", diz torcedor do Grêmio que apareceu na comemoração do gol de Igor Jesus 

Joel (no canto direito) participou da celebração botafoguense. FREDERIC J. BROWN / AFP

O time do Grêmio não está participando do Mundial de Clubes, mas isso não quer dizer que os torcedores gremistas também não estejam. E um deles fez parte de um momento único na história do futebol brasileiro.

Aos 35 minutos da partida do Botafogo contra o PSG, nesta quinta-feira (19), Igor Jesus fez o improvável: marcou o gol e garantiu a vitória do time carioca contra o atual campeão da Liga dos Campeões. O centroavante correu para comemorar junto à torcida, no que se tornou uma das imagens mais emocionantes da competição.

Mas no meio da torcida alvinegra, estava uma inconfundível camisa azul. Era o gremista Joel Santos, 35 anos, que foi ao estádio Rose Bowl apreciar uma boa partida de futebol e acabou saindo na foto de um dos momentos mais importantes da história do Botafogo.

— Foi um gol tão inesperado, tanta emoção, que, na hora que vi o Igor Jesus subindo, falei: "Vou comemorar junto. Vou fazer parte desse momento". Mas também tem aquela coisa de: "Estou com minha camisa do Grêmio e vou representar meu time aqui. Vou dizer que o Grêmio está em todo lugar também". Foi uma mescla. Só corri até ele. Foi tanta emoção que quis fazer parte também — relatou em entrevista à ESPN.

Longa viagem para "representar"

Joel é personal trainer e vive nos Estados Unidos há um ano e meio. Morador de San Diego, na Califórnia, pegou duas horas de estrada para chegar ao estádio, em Los Angeles. A decisão de ir ao jogo foi tomada de última hora.

Joel, no canto direito, correu para abraçar Igor Jesus.

— Foi o único jogo que fui no Mundial até o momento. Comprei o ingresso e viajei para isso. Fui com a camisa do Grêmio para representar. Não era jogo do meu time, mas não tinha camisa do Botafogo — contou, e coninuou:

— Tenho um primo botafoguense, então também falei que ia representá-lo lá no momento mais importante, mas o PSG é o atual campeão da Liga dos Campeões. Se eu falar que fui só para ver o Botafogo, estarei mentindo.

O gremista relatou que foi bem recebido pela torcida alvinegra. Joel cantou, torceu e se sentiu em casa com as músicas cantadas pelos botafoguenses, que são parecida com as da torcida do Grêmio.

— Nunca fui de ir para o estádio e ficar sentado quieto, sempre gostei de torcer muito. Estava torcendo mesmo. As pessoas que não entendem muito como torcemos talvez se incomodaram, mas não me importei muito.