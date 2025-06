Sorteio indica possível adversário do Grêmio nas oitavas de final da Copa Sul-Americana

Universidad de Quito espera o vencedor entre Grêmio e Alianza Lima. ARMANDO PRADO / AFP

O sorteio realizado nesta segunda-feira (2) na Conmebol desenhou o caminho do Grêmio na Copa Sul-Americana. Caso passe pelo Alianza Lima nos playoffs, o Tricolor enfrentará o Universidad Católica de Quito nas oitavas de final da competição.

Campeão do Grupo B, o time equatoriano somou 14 pontos na chave contra Cerro Largo, Vitória e Defensa y Justicia. No seu campeonato nacional, a Universidad ocupa a sétima posição, com 20 pontos em 15 rodadas – está 11 pontos atrás do líder, Independiente del Valle.

Se avançar pelo Alianza e também pela Universidad de Quito, o Grêmio vai encarar Independiente-ARG, Universidad Católica-CHI ou Guaraní-PAR. Numa eventual semifinal, há chance de confronto contra Renato Portaluppi – o Fluminense está do mesmo lado da chave. Os cariocas, nas oitavas, esperam por Bahia ou América de Cali.

Os jogos do Grêmio contra o Alianza Lima acontecerão em julho. A Conmebol não confirmou oficialmente as datas, mas são reservados os dias 16 e 23 de julho.

O Grêmio terminou a fase de grupos em segundo lugar no Grupo D, empatado em 12 pontos com o Godoy Cruz. Mas a equipe argentina avançou diretamente para as oitavas por ser líder da chave.

Campanha da Universidad Católica na primeira fase da Sul-Americana

Vitória 1x1 Universidad de Quito

Universidad de Quito 3x1 Cerro Largo

3x1 Cerro Largo Universidad de Quito 3x1 Defensa y Justicia

3x1 Defensa y Justicia Cerro Largo 1x3 Universidad de Quito

Defensa y Justicia 1x1 Universidad de Quito

Universidad de Quito 1x0 Vitória