Apenas os líderes dos grupos garantiram vaga direta às oitavas, os segundos colocados disputam a classificação em playoffs. Staff Images / Conmebol

O sorteio que definirá os confrontos das oitavas de final da Sul-Americana 2025 ocorre nesta segunda-feira (2), a partir das 12h. O evento acontece na sede da Conmebol, no Paraguai.

Na Sula, apenas os líderes dos grupos garantem a vaga direta às oitavas. Os segundos colocados disputam a classificação em playoffs contra os times que ficaram em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores. Será o caso do Grêmio, que enfrenta o Alianza Lima, do Peru.

Leia Mais Sorteio da Libertadores ocorre nesta segunda; veja onde assistir à definição das oitavas de final

Os times que passaram direto para as oitavas compõem o pote 1 do sorteio desta segunda, enquanto os vencedores dos playoffs formam o pote 2. Os confrontos serão entre os clubes de potes diferentes. Não há restrição entre times do mesmo país ou que estiveram no mesmo grupo na fase classificatória.

Além dos confrontos, o sorteio define o chaveamento dos mata-matas. Os mandos de campo são determinados pela classificação dos times em relação ao seu aproveitamento na fase de grupos. A equipe com melhor campanha joga a partida de volta em casa.

Na mesma cerimônia, serão definidas as oitavas da Libertadores. Também na segunda-feira, às 15h30min, a CBF fará o sorteio da próxima fase da Copa do Brasil.

Leia Mais Sorteio da Copa do Brasil ocorre nesta segunda; veja o horário e onde assistir

Classificados para as oitavas de final da Sul-Americana

Universidad Católica-EQU

Lanús-ARG

Mushuc Runa-EQU

Huracán-ARG

Independiente-ARG

Godoy Cruz-ARG

Fluminense

Cienciano-PER

Os confrontos dos playoffs

Grêmio x Alianza Lima

Guaraní-PAR x Universidad de Chile

Cerro Largo-URU x Central Córdoba

Vasco x Independiente Del Valle

América de Cali x Bahia

Palestino x Bolívar

Once Caldas x Bulo Bulo

Atlético-MG x Bucaramanga

Classificados para os playoffs da Sul-Americana

Pela fase de grupos

Vasco

América de Cali-COL

Guaraní-PAR

Palestino-CHI

Cerro Largo-URU

Grêmio

Once Caldas-COL

Atlético-MG

Pela Libertadores

Universidad de Chile-CHI

Independiente del Valle-EQU

Central Córdoba-ARG

Alianza Lima-PER

Bucaramanga-COL

Bahia

Bolívar-BOL

Bulo Bulo-BOL

Onde assistir ao sorteio

A Disney+ anuncia a transmissão do sorteio. A Rádio Gaúcha fará a repercussão do evento, também em live no Youtube de GZH.

Quando serão as oitavas de final e os playoffs da Sul-Americana

Os playoffs que definirão os últimos oito classificados às oitavas ocorrerão nas semanas de 15 e 22 de julho.

As disputas das oitavas de final começam em agosto:

Jogos de ida: 12, 13 e 14 de agosto

12, 13 e 14 de agosto Jogos de volta: 19, 20 e 21 de agosto

Premiação das oitavas de final da Sul-Americana