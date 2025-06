Sem Villasanti e Kike Olivera, Mano comanda último treino do Grêmio antes de jogo contra o Corinthians; veja provável time

O técnico Mano Menezes comandou na manhã desta quarta-feira (11) o último treinamento do Grêmio antes da partida contra o Corinthians e, também, a última atividade antes do período de férias. Após o jogo contra os paulistas, os jogadores estarão liberados para 10 dias de descanso.

Na atividade, o treinador gremista não contou com os selecionáveis Villasanti e Cristian Olivera. Os dois, no entanto, estarão disponíveis para o jogo desta quinta-feira (12), na Arena. Villasanti foi titular do Paraguai na derrota para o Brasil. Já Kike ficou no banco durante todo o jogo do Uruguai contra a Venezuela.