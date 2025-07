Sem Caíque, com Carballo: Grêmio começa semana com uma frustração e uma novidade no meio-campo

Carballo estava no NY Red Bulls. Vincent Carchietta / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images / AFP

Após a frustração na contratação de Caíque, que teve a contratação reprovada por problemas nos exames médicos, a "novidade" para a função de volante no Grêmio para o segundo semestre, por ora, será Felipe Carballo. O uruguaio fez, no sábado (28), sua última partida pelo New York Red Bulls, e agora se reapresentará no CT Luiz Carvalho.

Ainda não está certo o destino de Carballo. A princípio, ele está à disposição de Mano Menezes. Mas existe a chance de ser envolvido em algum negócio, caso apareça um acordo vantajoso para si e para o Tricolor.

O fim do período na Major League Soccer foi informado pelo técnico Sandro Schwarz. O treinador avisou que o jogo contra o Minnesota seria a despedida do atleta da equipe.

Durante o período em que esteve nos Estados Unidos, desde agosto do ano passado, o volante disputou 26 jogos, sendo titular 18 vezes, anotando dois gols e dando uma assistência. Teve uma média de 60 minutos por partida.

De acordo com os mapas de calor e com as estatísticas do Sofascore, Carballo jogou mais adiantado. Ele não foi primeiro volante, posição que pede Mano Menezes. Na maior parte das vezes oscilou entre segundo e terceiro homem de meio-campo.

Essa posição não é vista como a ideal para Carballo. Ao menos é a opinião do narrador Gustavo Manhago, da Rádio Gaúcha:

— Não acho que ele possa funcionar nesta posição. Considero Carballo mais um segundo homem de meio-campo, disputando posição com Villasanti. Acho que por ali, o Grêmio pode ter mais sucesso com Dodi ou Cuéllar. E uma outra questão que me incomoda no Carballo é que ele não parece o clássico jogador uruguaio ou argentino: vontade de vencer e raça acima da média. Carballo tem isso em falta no organismo de uma forma que impressiona.

Diori Vasconcellos, colunista de GZH e apresentador da Rádio Gaúcha, vê outro aspecto:

— Carballo foi um alto investimento do Grêmio. Era o melhor jogador do campeonato uruguaio e titular da seleção. Mas não correspondeu. Foi para o New York Red Bulls justamente por isso. E agora retorna porque também não foi bem nos Estados Unidos. Mesmo que a lógica aponte para um desfecho semelhante, entendo que ele precisa, ao menos, ser observado.

Diori lembra que o Grêmio tem carência na função:

— Por isso, vale colocá-lo para treinar, abrir espaço para uma conversa com Mano Menezes e tentar entender se ainda há potencial ali. O que fez o clube apostar tanto nele pode, quem sabe, ser reencontrado.

Caíque fez dois exames médicos, um na sexta outro no sábado, e em ambos teve problemas. Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o risco detectado tem relação com a lesão no ligamento anterior cruzado do joelho direito que afastou o atleta dos gramados de agosto do ano passado a maio deste ano.

Carballo no NY Red Bull

26 jogos

1562 minutos

60 minutos por jogo

2 gols

1 assistência