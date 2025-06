Segundo volante ou meia: como joga Alex Santana, novo reforço do Grêmio

Alex Santana perdeu espaço no Corinthians. Rodrigo Coca / Corinthians

O Grêmio fechou com o seu primeiro reforço para a sequência da temporada com a chegada de Alex Santana, que estava no Corinthians.

O Desenho Tático de Zero Hora projeta como o meio-campista poderá ser usado por Mano Menezes no Tricolor.

Meia de origem, Alex Santana virou volante logo no começo da carreira. Pela formação, ele é um jogador que tem uma boa chegada ao ataque, ainda que atue preferencialmente como segundo volante.

Uma característica que se destaca em Alex Santana é a capacidade física, tanto para vencer duelos quanto para fazer o vai e vem no meio-campo.

Na atual forma de jogar do Grêmio, ele brigaria por uma das vagas na dupla de volantes do 4-2-3-1 de Mano Menezes. No momento, Dodi e Villasanti são os titulares.

Faixa de campo que Alex Santana costuma atuar. TacticalPad / Reprodução

O que chamou a atenção em relação a Alex Santana foi a declaração dada por Mano Menezes após a vitória sobre o Juventude.

Questionado sobre Dodi e Villasanti, o treinador definiu os dois como jogadores com características de segundo volante e disse que nenhum é o típico "camisa 5".

Concorrência no meio

Neste cenário, Alex Santana teria de brigar pela titularidade com Villasanti, Cuéllar e Ronald como opções para primeiro volante. Dodi seria mais um postulante a essa segunda função de meio-campo.

A partir disso, o novo reforço poderia ainda ser utilizado mais adiantado na equipe. Ainda que não seja sua principal função, ele chegou a atuar com Felipão no Athletico-PR com outros dois volantes.

Foi assim que jogou na final da Libertadores de 2022, por exemplo, quando o Athletico-PR foi derrotado pelo Flamengo por 1 a 0, no Equador.

Jogador formou trio com Fernandinho (50) e Hugo Moura (17) na final da Libertadores de 2022. Sofascore / Reprodução

Alex Santana não vinha tendo espaço no Corinthians. No Brasileirão deste ano, ele atuou em apenas três jogos, sendo titular somente em um.

No 4-4-2 em losango usado pelo treinador argentino, Alex Santana foi o homem do lado direito do trio de volantes na partida contra o Bahia, pela primeira rodada. No Paulistão, ele também atuou como o homem da esquerda desse trio.

Mano Menezes poderá usar o novo reforço apenas após a parada para o Mundial de Clubes.

Ou seja, o treinador terá tempo para trabalhar e encontrar a melhor forma de usar o meio-campista na equipe gremista.