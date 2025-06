"Se atira de uma maneira ridícula": veja a análise da arbitragem de Grêmio 1x1 Corinthians

Atacante teria simulado falta quando sentiu carga do zagueiro.

A arbitragem teve pouco trabalho no jogo entre Grêmio e Corinthians, nesta quinta-feira (12), na Arena. O duelo terminou em 1 a 1 .

O lance que mais gerou reclamação ocorreu no início do segundo tempo, quando a torcida gremista pediu pênalti em Braithwaite. Contudo, o toque que derrubou o atacante foi fora da área. Mais do que isso: para Diori Vasconcellos, analista de arbitragem da Rádio Gaúcha, o dinamarquês simulou — e merecia amarelo por isso.