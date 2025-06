Ruas no entorno da Arena do Grêmio registram pontos de alagamento; veja fotos

Imagens mostram que o nível da água chega ao joelho dos pedestres em algumas ruas do bairro Farrapos. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As ruas no entorno da Arena do Grêmio voltaram a registrar pontos de alagamento nesta quarta-feira (18), após forte chuva em Porto Alegre. Segundo a EPTC, há bloqueio total por acúmulo de água na Av. Ernesto Neugebauer e bloqueios parciais em outros trechos do bairro Farrapos.

Procurado pela reportagem de Zero Hora, a Arena Porto-Alegrense afirmou que o estádio não foi atingido pelos alagamentos. Imagens mostram que o nível da água chega ao joelho dos pedestres em algumas ruas do bairro.

O grande volume de chuva no Rio Grande do Sul nos últimos dias gerou vários transtornos no Estado. Em Porto Alegre, há registro de alagamentos em inúmeras vias.

Enchente de 2024

A Arena foi um dos locais atingidos pela enchente de maio de 2024 e ficou quatro meses de portas fechadas por conta dos estragos deixados pela água.

O estádio precisou passar por grandes reformas para a recuperação das estruturas que ficaram submersas e estima-se que as obras tenham custado cerca de R$ 70 milhões.