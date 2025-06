Reforçado de jovens prestigiados por Mano, Grêmio vence Bahia pelo Brasileirão Sub-20

Jardiel marcou o segundo gol gremista na tarde desta quarta-feira. Angelo Pieretti / Gremio

O Grêmio reagiu no Brasileirão Sub-20 e venceu o Bahia por 2 a 1 na tarde desta quarta-feira (18). Para encarar a partida, que foi disputada no CT Evaristo de Macedo, em Camaçari, o Tricolor foi reforçado por jogadores que haviam sido chamados da base para treinar com o elenco profissional.

O centroavante Jardiel, o meia Riquelme e o volante Zortéa começaram entre os titulares. Já Gabriel Mec entrou aos 26 minutos do segundo tempo, na vaga do atacante Adrielson.

O ingresso, aliás, marcou a reaparição do jovem em uma partida oficial. Ele estava afastado desde que sofreu uma fratura no tornozelo direito, em março, durante um treinamento da seleção brasileira sub-17 que se preparava para a disputa do Sul-Americano da categoria.

Apesar de estarem treinando no CT Luiz Carvalho, os quatro atletas ainda não foram oficialmente promovidos ao grupo profissional. Por isso, não receberam férias e foram colocados à disposição do técnico Fabiano Daitx, podendo ser reintegrados por Mano Menezes a partir da próxima segunda-feira (23), quando o elenco se reapresenta.

Como foi o jogo

O time atuou com: João Victor; Smiley, Nathan, João Lima e Pedro Gabriel; Zortéa, Araújo, Gabriel Passos (Dahora), Riquelme e Adrielson (Gabriel Mec); Jardiel.

Os gols foram marcados ainda no primeira etapa — pelo volante Araújo, em jogada iniciada por Riquelme a cinco minutos de jogo, e Jardiel, aproveitando rebote do goleiro, aos 26. David Martins descontou para os donos da casa, aos 34 minutos do segundo tempo.

A vitória fez o Tricolor chegar aos 14 pontos, subindo duas posições na tabela de classificação. Antes da bola rolar, a equipe estava na antepenúltima colocação.

A próxima rodada será um Gre-Nal e está agendada para ocorrer às 15h do dia 25, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.