Recuperação de atletas, evolução física e trabalhos de força: o que o Grêmio vai priorizar na pausa para o Mundial

Mano disse que o time mostrará evolução no segundo semestre. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A comissão técnica do Grêmio já tem traçado como será o planejamento das atividades durante a pausa para o Mundial de Clubes. O período sem jogos será aproveitado especialmente para que o grupo apresente evolução física e tática.

A partir do dia 23, quando haverá a reapresentação do elenco, o trabalho terá três pilares como foco: recuperação de jogadores, trabalhos de força e questões técnicas e táticas.

Um dos principais objetivos do técnico Mano Menezes é fazer com que o time se torne mais competitivo fisicamente na retomada. A avaliação é de que o elenco tem uma certa defasagem neste aspecto, por não ser algo prioritário da antiga comissão técnica.

— A gente sempre trabalha no Brasil com um nível de força bastante alto para sustentar. Todos os jogadores que temos aí tem um percentual potencial de melhora de 30% para chegarmos na segunda parte bem — afirmou o treinador, em entrevista exclusiva aos veículos do Grupo RBS.

A intenção da comissão é que os jogadores exerçam atividades de força na academia e no campo do CT Luiz Carvalho.

Recuperação de atletas

O clube deseja recuperar tanto que estão no departamento médico como aqueles que, na avaliação da comissão técnica, podem evoluir ainda mais.

Cuéllar, Edenilson e Monsalve, opções para o meio-campo, estão em recuperação de problemas musculares. A meta é ter todos à disposição após o Mundial.

A situação é a mesma para o lateral-direito Igor Serrote, que sofreu uma fratura no punho esquerdo em maio.

Ainda há os casos dos laterais João Lucas, com lesão na coxa esquerda e que pode deixar o clube, além de João Pedro, com fratura do maléolo medial do tornozelo esquerdo, que precisará de um tempo maior de recuperação.

O zagueiro Rodrigo Ely, diagnosticado com lesão ligamentar no joelho esquerdo, deve ficar de fora do restante desta temporada pela complexidade do quadro.

Na última partida antes da pausa, Cristian Oliveira precisou ser substituído com suspeita de lesão muscular.

O clube não divulgou um boletim médico sobre o atacante. De acordo com o técnico Mano Menezes, no pós-jogo, o quadro aparentava ser um problema leve.

Questões técnicas e táticas

Além da expectativa pelo retorno de Cuéllar, outros jogadores foram citados recentemente como nomes com potencial de evolução. Na última entrevista coletiva, Mano falou sobre a situação do atacante Amuzu.

— Amuzu é um jogador que consegue entregar durante 30 minutos a intensidade que precisa na função. Ainda temos que avançar com ele para que ele possa fazer as duas questões que é voltar, acompanhar o lateral — afirmou o treinador.

O técnico Mano Menezes afirmou que a projeção é de que o time entregue mais no segundo semestre. Para isso, o tempo para treinamentos, sem a maratona de jogos, será fundamental.

Compromissos de julho

Para colocar em prática as estratégias testadas nas atividades, o grupo tem marcado dois testes. O primeiro será um jogo-treino no dia 2 de julho. Depois, no dia 8 de julho, o time disputará a Recopa Gaúcha, contra o São José, na Arena.

Antes da retomada oficial, existe a possibilidade de mais um jogo-treino. A primeira partida no Campeonato Brasileiro está prevista para a data-base do dia 13 julho, fora de casa, contra o Cruzeiro.

Ainda em julho, o Tricolor terá a disputa dos playoffs da Sul-Americana. O jogo de ida contra o Alianza Lima será no dia 16, às 21h30min, na capital peruana. O duelo da volta será disputado no dia 23, no mesmo horário, na Arena.