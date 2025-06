Quinze jogadores do Grêmio ainda não atingiram o limite de jogos na Série A; veja lista

A CBF permite que clubes da Série A negociem jogadores entre si, mas estes só podem atuar por outro time no Brasileirão desde que não tenham disputado sete jogos na primeira divisão. No Grêmio, o que chama atenção é o fato de boa parte do elenco ainda não ter estourado esse limite. Ao todo, 15 jogadores do grupo de Mano Menezes ainda podem ser negociados com clubes da Série A.