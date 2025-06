"Queria ter dado certo no Grêmio", lembra Diego Tardelli sobre passagem pelo clube em 2019

Diego Tardelli deixou o Grêmio antes do fim do contrato para retornar ao Atlético-MG.

Campeão da Libertadores pelo São Paulo e Atlético-MG, o ex-atacante Diego Tardelli defendeu o Grêmio em 2019. Na época, a chegada do jogador foi comemorada pelos torcedores, mas o resultado não foi dos melhores dentro de campo. Em 47 partidas, ele marcou apenas sete gols e deu uma assistência pelo Tricolor.

Em participação ao programa Panela SporTV, nesta segunda-feira (2), o ex-atleta lamentou a passagem e disse que gostaria de ter "dado certo" no Grêmio. Na visão de Tardelli, o fato de ter chegado dois anos após a conquista da Libertadores também prejudicou o rendimento.

— Eu queria muito ter dado certo no Grêmio. Eu tinha um contrato de três anos. Infelizmente eu peguei o Grêmio após ter ganho a Libertadores em 2017. Então, já veio um time um pouquinho mais desmanchado, um pouquinho mais desmotivado — disse Diego Tardelli.

Questionado sobre o elenco da época, o ex-atacante elogiou o plantel e afirmou que o Grêmio tinha tudo para ser um dos grandes times de 2019. No ano, o time ficou na quarta posição do Campeonato Brasileiro e foi eliminado nas semifinais da Libertadores e da Copa do Brasil.