Quem pode sair do Grêmio: os 13 nomes cotados para venda

Cristaldo é um dos jogadores que podem sair.

Aa razões são diversas. É preciso vender para fazer dinheiro. É necessário negociar outros nomes para aliviar a folha de pagamentos. Também pode ser o momento de jogadores que ainda não vingarem procurar um novo desafio profissional. Por todas estas questões, o Grêmio tem uma lista extensa de jogadores "negociáveis".

A estimativa orçamentária do clube para 2025 é arrecadar R$136 milhões com vendas. Cerca de 60% do valor já foi arrecadado. No primeiro semestre foram arrecadados R$ 81 milhões a partir das negociações.

A seguir confira uma lista de jogadores com possibilidade de serem negociados.

Cristaldo

Sem conseguir render o que dele se espera, Cristaldo pode ser negociado caso receba uma proposta do Exterior. Como na lista de compras para o segundo semestre há a presença de um meia, é possível que o argentino seja negociado. O seu nome também foi vinculado ao Vélez Sarsfield.

João Lucas

João Lucas ainda não se destacou.

O jogador não aprovou no primeiro semestre e a direção tenta a contratação de um lateral-direito para a segunda metade do ano se surgir uma proposta.

Grando

Palmeiras quase contratou Grando.

Esteve prestes a ser vendido para o Palmeiras por R$ 13 milhões. O negócio esteve próximo de ser selado, mas não foi concluído. O que significa que se uma nova proposta perto deste valor chegar, Grando pode sair.

Arezo

Arezo é cogitado no Peñarol.

O atacante revelou manter conversas com o Peñarol. A transferência seria uma oportunidade para ter mais tempo em campo e maiores chances de ser chamado para defender a seleção uruguaia.

Pavon

Pavon não vive boa fase.

Em baixa com a torcida e com alto salário, pode deixar o clube. No começo do ano, Talleres tentou a contratação do argentino por empréstimo.

Ronald

Ronald teve proposta do futebol da Polônia.

O volante é considerado um nome para render um bom valor para o caixa do clube. Em janeiro recebeu uma proposta do Górnik Zabrze, da Polônia, mas o negócio não foi adiante.

Carballo

Jogador está emprestado ao New York Red Bulls.

Lembra dele? Está emprestado ao New York Red Bulls, dos Estados Unidos até o fim do mês. Caso os americanos não se manifestem sobre sua permanência, retornará ao Grêmio. Uma nova transferência não está descartada. Tem contrato até 2026.

Luan Cândido

Lateral atuou pouco.

É um jogador que pode parar no Alfredo Jaconi. Veio do Bragantino sem a forma física ideal. Recebeu poucas oportunidades e não foi bem.

Gustavo Martins

Gustavo Martins atuou improvisado nas partidas mais recentes.

Seu nome foi envolvido nas negociações para a contratação de Adryelson, que não aconteceu. Embora o Grêmio tenha poucas opções para a zaga, pode ser negociado para engordar o caixa.

Gabriel Silva

Gabriel foi emprestado e já voltou.

Tinha empréstimo até julho, mas o Hercílio Luz optou por devolvê-lo no fim de março, após ser rebaixado no Catarinense. Pode ser novamente negociado.

Outros nomes

Outros jogadores com alto salários e/ou pouco utilizados também podem deixar o clube. São os casos de Nathan, Jemerson e Camilo.