Quem é João Borne, atacante do Grêmio que marcou duas vezes no Gre-Nal sub-17

João Borne (E) é destaque da base tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio garantiu neste sábado (28) vaga na final do Gauchão sub-17. Com dois gols marcados por João Borne, o Tricolor bateu o Inter por 2 a 0. O atacante é o camisa 10 e o capitão da equipe gremista.

Para quem acompanha a base do Tricolor, o nome não é estranho. Natural de Maceió, em Alagoas, o jogador de 17 anos é um dos principais nomes da categoria e tem projeção nacional já.

Leia Mais Grêmio vence o Inter e garante vaga na final do Gauchão Sub-17

Contrato profissional

No ano passado, assinou seu primeiro contrato profissional com o Grêmio. O vínculo com o Tricolor agora é até agosto de 2027.

João chegou a Porto Alegre para defender a equipe sub-15 gremista e, desde então, foi campeão disputando competições de destaque como o EFIPAN e o Sulbrasileiro BGPrime Sub-15.

Artilheiro

Nesta temporada, o camisa 10 é artilheiro do Gauchão sub-17 com 10 gols marcados. Além disso, já fez 6 no Brasileirão da categoria.

Recentemente, marcou no Gre-Nal do campeonato nacional. Com um golaço de falta, chamou a atenção dos mais desavisados.

— Eu vivo um momento muito bom. Tive resiliência e hoje desfruto do meu trabalho diariamente — ressaltou, negando qualquer tipo de pressão pela projeção que tem carregado:

— Tento não pensar muito (no tratamento de seu potencial), deixar essas coisas externas de lado. Estou trabalhando e dando meu máximo, assim, as coisas boas vão acontecer naturalmente.

Veja os gols de João Borne no clássico deste sábado