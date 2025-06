Quem aprovou e quem decepcionou: a avaliação dos 12 reforços do Grêmio em 2025

Cristian Olivera é um dos reforços do Grêmio com melhor rendimento. Renan Mattos / Agencia RBS

Doze tentativas, com resultados bem diferentes entre eles. É assim que o departamento de futebol municiou a Gustavo Quinteros, e agora a Mano Menezes, com reforços. Opções buscadas para mudar o rendimento de um grupo que decepcionou no Brasileirão do ano passado.

Na busca por mais um zagueiro e um volante para completar o time para o segundo semestre, o Grêmio tenta injetar mais qualidade para formar uma equipe capaz de brigar pelo título da Copa Sul-Americana e fazer boa campanha no Brasileirão.

Da defesa ao ataque, o grupo de jogadores para 2025 passou por uma enxurrada de mudanças. Tiago Volpi e Jorge vieram para repor as saídas de Marchesín, Adriel, Caique e Brenno. Enquanto o ex-jogador do Pelotas ainda não foi utilizado, Volpi se afirmou como uma das referências da equipe. O goleiro tem rendimento aprovado até o momento, mesmo com algumas críticas por gols sofridos em momentos de desatenção.

Na defesa, Wagner Leonardo chegou como titular e se mantém na condição até o momento. Ele fez dupla com Rodrigo Ely, Jemerson e agora Kannemann. Comprado por R$ 26 milhões, o defensor também está na lista das contratações aprovadas.

As laterais também passaram por reformulação profunda. São três laterais-esquerdos contratados. A aposta em Luan Cândido deu errado. O jogador não conseguiu completar ainda 100 minutos em campo e deve ser liberado para buscar outro clube em julho.

Lucas Esteves alternou bons momentos e outros de menor brilho, mas também aprovou na comparação com as opções do ano passado. A chegada de Marlon entregou um titular incontestável até o momento para a posição. João Lucas, vindo do Juventude, fracassou no lado direito e deve ser negociado nesta janela de transferências.

Como foi no meio-campo

O meio-campo também recebeu jogadores novos para 2025. Mas, até julho, os reforços ainda não se mostraram acertos. Camilo é reserva, sendo alternativa pontual. Cuéllar é uma decepção nos primeiros meses do ano, mas a comissão técnica trabalha para que o colombiano seja importante no segundo semestre. São 13 jogos e muitas idas ao departamento médico para o volante no ano.

— Ele fez uma observação que dá uma ideia de que podemos ter o jogador que queremos. Ele disse que nunca trabalhou força nos últimos dois anos como tem trabalhado nas últimas duas semanas. O jogador precisa e vai ter que estar bem preparado para ser o cara que todo mundo sabe que ele tem capacidade (de ser). É um jogador relativamente jovem para os tempos de hoje, um atleta com 28, 29, 30 anos pode estar no auge do seu rendimento. É esse jogador que nós queremos ter e acredito seriamente que vamos ter — disse Mano Menezes.

O mais recente reforço foi Alex Santana, que chegou no início de junho, mas só será opção a partir de julho.

Atacantes

No ataque, Cristian Olivera ocupa o posto de principal acerto da direção. O uruguaio é titular e um dos destaques da equipe no ano, com cinco gols e duas assistências em 22 jogos. O outro reforço do setor não teve rendimento bom ainda. Apesar de alguns momentos de bom rendimento, Amuzu ainda não confirmou a aposta feita.

— Amuzu é um jogador que consegue entregar durante 30 minutos a intensidade que precisa na função. Ainda temos que avançar com ele para que ele possa fazer as duas questões que é voltar, acompanhar o lateral — apontou o técnico.

Como prova de uma temporada abaixo do esperado, o rendimento dos reforços do Grêmio acompanha a avaliação. Dos 12 jogadores contratados para 2025, apenas cinco deram a resposta desejada. Alguns ainda podem mudar o rumo, uma aposta da atual comissão técnica com o período de treinos que se iniciará na próxima semana. Para que a temporada termine com os objetivos traçados conquistados, será preciso que esse número de caras novas também melhore.