Quanto o Grêmio pode lucrar com a saída de Pepê do Porto

Após a eliminação precoce na fase de grupos do Mundial de Clubes, o Porto está preparando uma lista de jogadores negociáveis. O principal atleta a ser liberado nesta janela de transferências é Pepê . O Grêmio monitora à distância a situação, já que tem direito a percentual no lucro de futura venda.

A informação é do jornal A Bola. A direção portuguesa decidiu facilitar saídas de peças para repaginar o elenco e aliviar a folha salarial . São nove profissionais colocados nesta condição. Além de Pepê, o zagueiro brasileiro Otávio , revelado pelo Flamengo, também consta na relação.

O ponta, vendido em 2021, por 15 milhões de euros, tem 12,5% da mais-valia garantidos para o Tricolor . A cláusula basicamente indica o repasse de dinheiro do lucro caso o ele seja revendido por uma quantia maior, ou seja, ele terá de ser vendido por mais que o valor original.

De qualquer forma, o Grêmio tem direito a 2% do mecanismo de solidariedade em qualquer futura transferência do atleta. Logo, o tema deverá avançar nos próximos dias e refletir na vida financeira gremista.

Por que Pepê deve ser negociado

O Porto analisa a saída de Pepê pela situação contratual , já que ele entra nos últimos meses do vínculo, além da questão técnica. O atacante perdeu espaço na última temporada e deixou de ser titular absoluto.

Pela leitura nos bastidores devido ao contexto atual e também à idade do jogador, que completou em fevereiro 28 anos, as investidas serão inferiores, assim como os mercados interessados. O jornal A Bola informa que Pepê tem sondagens da liga árabe e também do futebol brasileiro.