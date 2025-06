Quanto o Grêmio pode ganhar em eventual transferência do lateral Vanderson para o Barcelona

Segundo Uol, Monaco exige 35 milhões de euros para negociar o atleta. Valery Hache / AFP

O Grêmio pode receber uma “bolada” inesperada nesta janela de transferências. De acordo com o site Uol, o Barcelona negocia junto ao Monaco a contratação do lateral-direito Vanderson, revelado na base gremista.

Além de ter direito a um percentual como clube formador, o Tricolor também receberá 10% do lucro obtido pelo clube francês em uma eventual venda. A parcela de plus-valia foi estipulada no contrato quando da saída do jogador da Arena, no início de 2022.

Na época, o Monaco pagou 11 milhões de euros para levar o jovem de Porto Alegre. Agora, o noticiário dá conta de que os franceses estariam exigindo 35 milhões de euros pelo atual titular da Seleção Brasileira.

Quanto o Grêmio pode receber?

Se a cifra for confirmada, o lucro obtido seria de 24 milhões de euros. Considerando que 2,4 milhões seriam do Grêmio e convertendo a moeda, mais de R$ 15,2 milhões chegariam aos cofres gremistas.

Também será preciso calcular o mecanismo de solidariedade da Fifa, que distribui valores aos clubes que participaram da formação do atleta. Vanderson chegou ao Tricolor, vindo do Rio Branco-SP, com 16 anos e foi embora aos 20 anos de idade, o que representa 1,65% da quantia total. Pelos valor informado, o percentual superaria 500 mil euros (R$ 3,1 milhões).

Por enquanto, a negociação com o Barcelona é repercutida na Espanha como um desejo antigo e especulação de mercado. Para realizar contratações, o clube catalão necessita da autorização da La Liga, por conta do fair play financeiro. Outro clube que monitora o lateral-direito é o Tottenham, da Inglaterra.