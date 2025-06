Quanto o Grêmio deve receber pela ida de Cuiabano ao futebol inglês

Grêmio vendeu Cuiabano ao Botafogo em 2024 por R$ 8 milhões. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Em breve, o Grêmio receberá um valor pela saída de Cuiabano do Botafogo para o Nottingham Forest, da Inglaterra. O Tricolor deve faturar uma quantia maior do que quando vendeu o atleta aos cariocas no ano passado.

A reportagem de Zero Hora apurou que o Grêmio deve receber cerca de R$ 9 milhões pela ida de Cuiabano ao futebol inglês. Em 2024, o Botafogo pagou R$ 8 milhões ao Tricolor para adquirir o lateral de 22 anos.

A fatia que o Grêmio terá direito e receberá nos próximos dias diz respeito a uma cláusula que foi acertada durante a venda para os cariocas. Os R$ 9 milhões representam 20% do lucro que o clube carioca teve na negociação.

Ou seja, 20% do que é a diferença do valor total a ser pagos pelos ingleses menos os R$ 8 milhões já pagos pelo Botafogo ao Grêmio. Assim, a venda de Cuiabano ao futebol inglês ocorre por cerca de R$ 53 milhões.

A negociação entre Botafogo e Nottingham Forest envolve também as idas do atacante Igor Jesus e do zagueiro Jair. Pelos três atletas, os ingleses pagarão um total de 34 milhões de euros (R$ 215,9 milhões pela cotação atual).