Qual a provável escalação do Corinthians para enfrentar o Grêmio

Memphis Depay será ausência no jogo desta quinta.

O adversário do Grêmio nesta quinta-feira (12), às 20h, será o Corinthians , pela 12ª rodada do Brasileirão.

Uma das novidades deve ser Rodrigo Garro no meio de campo. No entanto, as ausências são Yuri Alberto e Raniele — entregues ao departamento médico — e Gustavo Henrique, que está em transição física.