Quais são os reforços buscados pelo Grêmio e como estão as negociações

Erros de Jemerson aumentarem a necessidade de um zagueiro destro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O departamento de futebol do Grêmio tem em mãos uma lista de compras. Agora, vai ao mercado para reforçar o time para o segundo semestre da temporada. A quantidade de itens tem certo volume, mesmo que o clube tenha contrato 12 nomes no primeiro semestre — entre eles o meio-campista Alex Santana, contratado junto ao Corinthians.

A meta é contratar um zagueiro, obrigatoriamente destro, um lateral-direito e um centroavante. Algumas das posições há necessidade de qualificar o elenco tecnicamente, em outras a questão é numérica.

— Sei que a grana é curta, mas eu apostaria em três posições. Zagueiro pelo lado direito por necessidade, pois estamos jogando com dois canhotos. Um meia armador, cabeça pensante, já que Cristaldo e Monsalve não estão na melhor fase e mais um ponta para dar mais uma opção ao treinador. Alysson tem conquistado espaço no time titular, mas as alternativas do banco ainda não confirmaram — comenta Queki, comentarista identificada do Grupo RBS.

Zagueiro é prioridade

A prioridade é a contratação de um zagueiro destro. No momento, o técnico Mano Menezes forma uma incomum dupla de zaga com dois canhotos, Wagner Leonardo e Kannemann. As más atuações de Jemerson o colocaram no banco de reservas. Rodrigo Ely está lesionado.

Formado na base gremista, o Grêmio sondou a situação de Ruan, emprestado ao São Paulo até o fim de junho e pertence ao Sassuolo, da Itália. Até o momento, as conversas não evoluíram.

Uma alternativa seria Gustavo Martins, mas este está improvisado na lateral direita. O que significa que a posição também está em alta na hierarquia das contratações. João Pedro e Igor Serrote sofreram fraturas no tornozelo e no cotovelo, respectivamente, e seguem fora de combate. João Lucas sofreu lesão muscular e está fora de ação.

— Para fazer um elenco competitivo de verdade, precisaria contratar muito. Não é a realidade, obviamente. Então, pensemos em um time para não sofrer com Z-4, no mínimo, deixando o resto para o ano que vem. Um zagueiro é urgência urgentíssima. Um lateral-direito, obviamente. Seguir improvisando não dá. As opções testadas deixam o time capenga — opina o comentarista Diogo Olivier.

Mais à frente no campo, há a busca por um meia. Apesar de o elenco contar com Monsalve e Cristaldo para a função, nenhum dos dois passou a confiança necessária para tomar conta da posição. Também há a ideia de trazer um centroavante para ser o reserva do dinamarquês Braithwaite, já que Arezzo ainda não se firmou.

Caso fosse consultado pela direção, Olivier agregaria mais um item na lista de compras.

— Um meio-campista mais moderno e capaz, capaz de dividir funções defensivas e de criação com o armador. Por fim, um atacante que tenha drible, e não apenas velocidade, para enfrentar adversários mais fechados. Os do Grêmio, salvo Alysson, são só de velocidade.

Antes das férias, Mano comentou sobre a possibilidade de contratações e a montagem do elenco para o restante do ano. O técnico adotou um discurso realista.

— Não existe o meu jogador ou o jogador que eu quero, do sonho. Existem os jogadores possíveis de serem contratados. Existem os jogadores importantes que devem permanecer, os jogadores que podem sair. Essa é uma avaliação que todos fazemos juntos, para tornar possível você ter acréscimos em um curto espaço de tempo — afirmou o treinador.

A próxima janela de transferências ficará aberta entre 10 de julho e 2 de setembro.