Preparador físico do Grêmio explica como serão os trabalhos a partir da reapresentação

Elenco do Grêmio se reapresentou nesta segunda (23).

A partir da reapresentação do elenco do Grêmio, que ocorreu nesta segunda-feira (23) , o Tricolor tem um planejamento de como serão os trabalhos para o time voltar ao ritmo de competição.

A ideia na primeira semana é de atividades em dois períodos, a fim de aproveitar o tempo, visto que o Grêmio se reapresentou com antecedência em relação a outros clubes que não estão disputando o Mundial de Clubes.

— Antecipamos para que a gente consiga desenvolver bem os conteúdos, com maior qualidade, com bom espaçamento de tempo e para que eles também tenham um bom tempo de recuperação, principalmente após esses dias que serão trabalhados em dois períodos — explicou Rogerio Dias, preparador físico do Grêmio.