Poucos jogos, negociação com o Palmeiras e proposta do Grêmio rejeitada: como está o 2025 de Gabriel Grando

Grando tem apenas oito partidas na temporada. Duda Fortes / Agencia RBS

Gabriel Grando parecia que seria aproveitado no Grêmio em 2025, quando foi reintegrado ao elenco gremista após empréstimo ao Cruzeiro.

No entanto, o andamento da temporada deu um outro rumo para a carreira do goleiro criado na base do Tricolor.

Com a chegada de Tiago Volpi, Grando foi para reserva gremista, tendo atuado em apenas oito oportunidades no ano — seis delas no Gauchão.

Quase saída

Em maio, esteve próximo de deixar a equipe que o revelou. O Palmeiras apresentou uma proposta para levar o goleiro para São Paulo, com a ideia de colocá-lo no grupo para a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

A oferta do clube paulista pelo goleiro de 25 anos do Tricolor foi de US$ 2,3 milhões por 75% dos direitos econômicos, cerca de R$ 13 milhões pela cotação da época. Apesar do otimismo paulista, a negociação não avançou.

Proposta gremista

Quinze dias depois de quase deixar o clube, Grando recebeu uma proposta de renovação para permanecer no Grêmio.

A oferta do Tricolor contemplava um aumento salarial significativo para o goleiro.

Recusa do goleiro

Quase 20 dias após a proposta gremista, Grando recusou a oferta do Grêmio.

O jogador é reserva de Tiago Volpi, estaria preocupado em dar sequência à sua carreira. Por isso, recusou a oferta. Ele não atua com regularidade desde 2023, quando foi titular absoluto do Grêmio pela última vez.