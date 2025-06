Por que ex-jogador do Grêmio virou assunto no Mundial de Clubes

Fala polêmica foi dita em programa de esportes, em 2019. Wesley Santos/Pressdigital / Wesley Santos/Pressdigital

Se você tem usado as redes sociais neste período de Mundial de Clubes, deve ter se deparado com um vídeo do ex-jogador Carlos Alberto. O antigo meia do Grêmio viralizou por causa de uma fala polêmica dita anos atrás em um programa de esportes.

No trecho, Carlos Alberto opina sobre um cenário que está sendo percebido nos últimos dias, nos Estados Unidos: a fragilidade dos times europeus em condições diferentes às quais estão acostumados.

— Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid para jogar a Série B aqui. Eu afirmo para vocês que ele não ganha — enfatizou.

De fato, alguns times da Europa, considerados favoritos, estão passando trabalho ao jogar contra clubes de outras confederações. Por outro lado, os times sul-americanos estão invictos, com destaque para Botafogo e Flamengo que tiveram vitórias históricas contra PSG e Chelsea.

Confira a repercussão do vídeo de Carlos Alberto na internet

Relembre a passagem de Carlos Alberto pelo Grêmio

Carlos Alberto chegou ao Grêmio em fevereiro de 2011 e ficou apenas 84 dias. O curto período em que o atleta esteve no Estádio Olímpico foi marcado por polêmicas, crises nervosas, muito papo em redes sociais e pouco futebol. Foram 12 jogos e apenas um gol.

Desde a contratação, o meia era considerado um jogador-problema. Mas a possibilidade de um grande acréscimo técnico na equipe fez com que dirigentes do Grêmio, que inicialmente não concordavam com a contratação do jogador, se rendessem aos pedidos de Renato.

Leia Mais Ex-Grêmio, Carlos Alberto conclui período de estágio no Inter

De uma briga com um árbitro que foi parar no Tribunal de Justiça Desportiva até uma discussão no Twitter (hoje, X) com Leandro Damião, Carlos Alberto foi notícia muito mais fora das quatro linhas do que dentro de campo enquanto esteve em Porto Alegre.

Foi apelando para a rivalidade que ele ganhou a simpatia da torcida. Em partida contra o León de Huánuco pela Libertadores, Carlos Alberto imitou a comemoração do goleiro Kidiaba, do Mazembe, time que eliminou o Inter no Mundial de 2010.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.