Por onde anda o goleiro Paulo Victor, ex-Grêmio, herói do título gaúcho de 2019

Paulo Victor se despediu do Grêmio em 2021. Lucas Uebel / Grêmio / Grêmio

O goleiro Paulo Victor, de 38 anos, construiu uma história com a camisa do Grêmio. Em cinco temporadas, disputou 109 jogos e conquistou oito títulos pelo clube tricolor.

Atualmente, o jogador está no Catar, defendendo o Al-Rayyan. Nesta temporada, disputou 10 jogos, com 17 gols sofridos, com seis derrotas, dois empates e duas vitórias.

Logo que saiu do Grêmio, Paulo Victor transferiu-se para o português Marítimo. E, depois disso, também passou pelo saudita Al-Ettifaq. Ao todo, nestes dois clubes, disputou 97 jogos, com 97 gols sofridos.

Com passagens pelas categorias de base do Flamengo, Paulo Victor tem no currículo os títulos de Libertadores, da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil, além do Gauchão e do Cariocão.

Herói nos pênaltis

Paulo Victor defendeu as cobranças de Camilo, Cuesta e Nico López na decisão contra o Inter. André Ávila / Agencia RBS

Paulo Victor se despediu do Grêmio em agosto de 2021, cinco temporadas após ser anunciado. Em 2017, chegou a Porto Alegre para ser um reserva imediato de Marcelo Grohe.

Em 2019, com a venda do titular, assumiu a posição e foi o grande herói da conquista do Gauchão, defendendo três cobranças de jogadores do Inter. No entanto, caiu de rendimento e voltou ao banco de reservas, perdendo a vaga para Vanderlei e Brenno.

Críticas da torcida

Depois, em 2021, chegou a ganhar nova oportunidade na final da Copa do Brasil, quando foi criticado pelos gols sofridos contra o Palmeiras. Naquele momento, o Tricolor perdeu as duas partidas e ficou com o vice da competição.

Despedida do Tricolor

A última atuação de Paulo Victor com a camisa gremista ocorreu no dia 17 de junho de 2021, na derrota para o Sport, pelo Brasileirão. Depois, o atleta passou a treinar em turno oposto aos demais atletas, no CT Luiz Carvalho.