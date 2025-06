Por onde anda Leonardo Gomes, ex-lateral do Grêmio

Lateral teve lesão grave em 2019. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Revelado pelo Vila Nova de Goiânia, o lateral Leonardo Gomes que chegou ao Grêmio em 2017 cercado por muita expectativa está, atualmente, sem clube. O defensor atuou no clube entre 2017 e 2022 e, ao longo do período, conviveu com lesões graves.

Leo Gomes foi revelado pelo Vila, de Goiânia, em 2013. Campeão da Série C com o Boa Esporte, chegou ao Grêmio em 2017, quando assinou um vínculo de três anos. Naquele momento da temporada, foi o terceiro reforço anunciado pelo clube, que também tinha contratado o volante Michel e outro lateral-direito, Léo Moura.

O jogador, no entanto, conviveu com uma série de lesões que atrapalharam sua sequência no Grêmio. A primeira e mais grave foi em setembro de 2019. Gomes rompeu o ligamento cruzado posterior do joelho direito, contra o Athletico-PR. Na ocasião, a expectativa era de que ele ficasse nove meses sem jogar.

No entanto, o período foi bem maior. Em 2020, teve uma lesão na patela. Em 2021, chegou a completar dois anos sem entrar em campo. Em 2022, fez apenas sete jogos antes de deixar o clube.

O último clube de Léo Gomes foi justamente o rival do clube que o revelou, o Atlético-GO. Em 2023, foi anunciado como reforço. No entanto, fez apenas três jogos pelo clube no Estadual — contra Iporá, Anápolis e Aparecidense. Depois disso, não conseguiu retomar a forma física, e foi desligado. E, desde então, não defendeu mais nenhum clube.