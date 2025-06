Por onde anda Jael, ex-atacante do Grêmio

Jael marcou 14 gols e deu 14 assistências em 67 partidas pelo Grêmio. André Ávila / Agencia RBS

A passagem do centroavante Jael pelo Grêmio durou dois anos, com 67 partidas e terminou com 14 gols, 14 assistências e uma relação mútua de carinho e gratidão entre jogador e torcida.

Desde que deixou o Grêmio, clube que defendeu entre 2017 e 2019, o centroavante passou por FC Tokyo e Matsumoto Yamaga, ambos do Japão, Ceará, Náutico, Avaí e Água Santa, o último clube pelo qual jogou profissionalmente.

A última partida do atacante foi pelo Paulistão do ano passado, pelo Água Santa, no empate em 0 a 0 contra o Corinthians.

Revelado pelo Criciúma, Jael passou por grandes clubes do futebol brasileiro, como Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo e Bahia antes de chegar ao Grêmio, a pedido do técnico Renato Portaluppi, com quem havia trabalhado no clube do Nordeste.

Rotina nas redes sociais

Em abril deste ano, "o Cruel", apelido pelo qual era conhecido, compartilhou a sua evolução física ao perder 22kg em três meses.

Em suas redes sociais, o ex-atacante também compartilha sua rotina com a família e o seu canal no YouTube, em que dá dicas de pesca, camping e lugares para conhecer no Mato Grosso, Estado em que mora atualmente.

Um ano para o primeiro gol

Jael celebra primeiro gol com a camisa do Grêmio. Lucas Uebel / Gremio.net

Anunciado pelo Grêmio em janeiro de 2017, Jael somava apenas 85 minutos em campo pelo Tricolor quando rompeu os ligamentos do joelho esquerdo no mês seguinte e ficou sete meses sem poder atuar.

Jael demorou 24 jogos para marcar o primeiro dos 14 gols que fez em dois anos com a camisa do Grêmio. A espera para ter um gol para chamar de seu com a camisa tricolor foi de um ano e três meses.

Aos 43 minutos do segundo tempo contra o Novo Hamburgo, pelo Gauchão, Maicosuel foi derrubado dentro da área, e a Arena gritou o nome de Jael. Na cobrança de pênalti, bola de um lado e goleiro do outro para tirar a Arena e o mundo das costas do centroavante.

— A torcida vê meu esforço dentro de campo, sei que posso ajudar. Estou devendo, e muito. É o primeiro gol apenas. Vão me cobrar, mas agradeço o apoio — celebrou.

Assistência histórica

Jael (E) deu o passe para o gol de Cícero contra o Lanús no jogo de ida da final da Libertadores de 2017. André Ávila / Agencia RBS

No primeiro jogo da final da Libertadores de 2017, Jael saiu do banco para escrever o seu nome na história do Grêmio. De cabeça, o centroavante escorou na medida para Cícero marcar 1 a 0 contra o Lanús e deixar o Tricolor mais perto do tricampeonato.

No último lance da partida, o centroavante ainda sofreu um pênalti não marcado pela arbitragem.

Golaço em Gre-Nal

Jael comemora golaço de falta contra o Inter, na Arena. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em 2018, na sua melhor fase no Grêmio, Jael caiu de vez nas graças da torcida ao brilhar em um clássico Gre-Nal e protagonizar um dos maiores lances de sua carreira.

Aos 17 minutos do segundo tempo, o camisa 9 acertou uma linda cobrança de falta, no ângulo de Marcelo Lomba, para fazer 2 a 0 contra o Inter, na Arena, e deixar o Grêmio mais perto das quartas de final do Gauchão. Foi dele, ainda, a assistência para o gol de Arthur, que selou a goleada de 3 a 0 sobre o rival.