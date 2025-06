Zagueiro que teve carreira interrompida por lesão, por onde anda Gabriel, ex- Grêmio

Gabriel (E) levantou a taça da Copa do Brasil de 2016. FERNANDO GOMES / AG¿?NCIA RBS / AG¿?NCIA RBS

Uma trajetória dentro de campo que teve apenas 11 partidas com a camisa do Grêmio. Assim foi a passagem de Gabriel Blos pelo Tricolor.

Uma grave lesão no joelho, em 2013, afinal, acabou com a carreira do zagueiro, que precisou passar por diversos procedimentos, os quais não o ajudaram a voltar à plenitude física.

Por conta dessa questão médica, ao fim do contrato do jogador com o Grêmio, em dezembro de 2019, o clube seguiu bancando financeiramente o valor acertado. Após indefinições, o Tricolor encontrou uma nova função para Gabriel.

Ele se tornou assessor administrativo das categorias de base. A intenção da oferta foi possibilitar a primeira experiência na carreira de gestão esportiva, profissão escolhida por Gabriel.

O ex-zagueiro segue no clube, como um dos auxiliares da coordenação técnica das categorias de base.

A passagem pelo Grêmio

Gabriel estreou em 2013, em uma partida da Libertadores daquele ano. Ele estava emprestado ao clube e não teria o contrato renovado. No entanto, por conta das complicações na lesão no joelho, o Tricolor aumentou a estadia do zagueiro no clube.

Na conquista do título da Copa do Brasil de 2016, ele foi chamado para fazer parte da concentração gremista para o jogo decisivo contra o Atlético-MG. Na hora de levantar a taça, Gabriel subiu ao pódio e fez parte da comemoração.

Em dezembro daquele ano, o Grêmio aumentou o acordo até 2019, sendo contratado em definitivo pelo clube. Ele chegou a treinar em 2017 com os profissionais, mas as dores no joelho voltaram a aparecer.

O zagueiro voltou a ser afastado e decidiu abandonar o futebol em 2019. No ano seguinte, recebeu a oferta para trabalhar no clube em uma nova função.