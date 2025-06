Por onde anda Brenno, ex-goleiro do Grêmio

O jogador de 25 anos assinou com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2027, Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Base, titularidade e perda de espaço. Os oito anos que o goleiro Brenno passou no Grêmio foram cheios de altos e baixos. Depois de ser o titular das traves gremistas entre 2021 e 2022, foi emprestado para o Bari, da segunda divisão da Itália, que lutou contra o rebaixamento na temporada de 2023-2024.

Desde o início de 2025, Brenno está no Fortaleza. O contrato com o Tricolor ia até a metade deste ano, mas o goleiro foi liberado pelo clube pela falta de oportunidades. O jogador de 25 anos assinou com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovar por mais um ano.

O ex-Grêmio é reserva de João Ricardo, titular do gol do Fortaleza desde 2023. Nesta temporada, Brenno atuou em quatro partidas: duas derrotas pela Copa do Nordeste e duas vitórias pelo Campeonato Cearense.

Brenno voltou da Itália na metade de 2024, depois do fim da temporada europeia. Nos seis meses que esteve em Porto Alegre até a transferência para o Fortaleza, não entrou em campo. O Grêmio contava com Marchesín, Rafael Cabral e Caíque à época.

Disputa com Grando e Adriel

Brenno estreou como profissional no Grêmio em 2019. O goleiro atuou em um Gre-Nal na Arena, mas demorou a ter mais oportunidades. Após as saídas de Vanderlei e Paulo Victor, assumiu a condição de titular em 2021. Mas a convocação para defender o Brasil nas Olímpiadas abriu a chance para Gabriel Grando assumir o posto.

Isso desencadeou uma disputa pela titularidade que durou a maior parte de 2023. Grando mostrava cada vez mais segurança nas partidas e ganhou a confiança do técnico Renato Portaluppi. Nesse meio tempo surgiu Adriel, que também teve boas partidas. De número um, Brenno se tornou a terceira opção.