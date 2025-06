Polivalente, Alex Santana se coloca à disposição de Mano Menezes: "Estou aqui para ajudar o Grêmio"

Alex Santana recebeu camisa do vice de futebol Alexandre Rossato. Saimon Bianchini / Agência RBS

O Grêmio não esconde suas carências. Uma das tentativas para supri-las atende pelo nome de Alex Santana. Polivalente, o meio-campista vindo do Corinthians é a primeira contratação para o segundo semestre.

Sua presença no elenco confere maior versatilidade ao técnico Mano Menezes para montar o time. Ele pode atuar nas primeiras funções do meio-campo, um pouco mais avançado, dando a opção de o treinador formar o meio-campo com três jogadores, e até aberto pelo lado direito na linha de meias.

Versatilidade

Apresentado na tarde de quarta-feira (25), Alex Santana falou sobre a sua versatilidade.

— Joguei em todas as funções do meio-campo. Como primeiro homem, como segundo, até como terceiro. Fiz o lado do campo também. O que o professor Mano optar, estou ai para ajudar o Grêmio — destacou.

Posicionamento

O jogador chegou ao clube ainda na minijanela de transferências para o Mundial de Clubes. Como os primeiros dias desde a reapresentação são mais dedicados aos aspectos físicos, o meio-campista ainda evita falar quais são os pensamentos de Mano Menezes para a sua utilização em campo.

— Estamos trabalhando fisicamente. Praticamente não treinei com o grupo. Ainda não vimos a posição exata em que vou poder jogar — contou.

Comparação

Quando ainda vestia a camisa do Inter, Alex Santana chegou a dizer que jogava mais do que Maicon, então volante gremista. Passados nove e anos e com a experiência de três décadas de vida, ele comentou a declaração. Sua análise foi quase um pedido de desculpas.

— Com 21 anos, a gente faz muitas cagadas na vida. O Maicon é um craque, um fenômeno. Sou polivalente, mas zero comparação com o Maicon — disse.

Emulando Maicon ou não, a expectativa é de que Alex Santana preencha uma das carências no time gremista.