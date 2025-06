Para reconquistar o torcedor, Grêmio busca recuperação contra o  Corinthians na Arena

Mano Menezes teve período sem jogos para preparar o time que será utilizado contra o Corinthians. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio quer reconquistar seu torcedor. Depois de 10 dias de trabalho, com o foco no jogo desta quinta-feira (12) contra o Corinthians, o time de Mano Menezes dará as caras no gramado da Arena.

Um primeiro passo foi dado com o rendimento dos últimos jogos antes da parada para a Data Fifa.

Mas agora, depois de tantos jogos ruins e decepções recentes, o objetivo gremista é recompensar o amor recebido da torcida.

Uma vitória nesta quinta-feira (12), combinada com outro resultados, deixaria o clube próximo ao G-6 antes do recesso para a disputa do Mundial de Clubes.

Promessas à torcida

Para alcançar esse objetivo neste Dia dos Namorados, será preciso cumprir promessas. A mais recente foi feita por Mano Menezes.

Após a vitória sobre o Juventude, no que foi a melhor exibição da equipe nas últimas semanas, o técnico aproveitou sua entrevista coletiva para mandar um recado direto ao torcedor.

— Sabemos que temos no nosso elenco jogadores de qualidade para ter mais. Então é isso que nós vamos fazer nessa hora, nessa primeira parada que temos — afirmou o treinador.

Mano afirmou que os 10 dias seriam utilizados para se preparar para a partida contra o Corinthians.

— Acho que a equipe vai estar melhor, acho não, garanto para o torcedor que ela vai estar melhor — projetou o técnico.

Trunfo tricolor

O período de treinos é o grande trunfo, na avaliação da comissão técnica, para que o time possa mostrar mais ao torcedor.

Principalmente após a decepção vista nas arquibancadas da Arena na vitória sobre o Sportivo Luqueño, mas com péssimo rendimento.

— É cedo ainda, sabemos que o caminho é longo, mas temos capacidade para percorrê-lo. Acho que isso é o mais determinante para o torcedor entender e enxergar juntamente com a gente — disse Mano.

Evolução física

Preparador físico destacou sessões de treino duplo. Bruno Flores / Agência RBS

Um dos principais argumentos para apostar na evolução da equipe está na parte física dos jogadores.

Sem conseguir treinar muitas das valências necessárias durante a maratona de jogos do último mês, a comissão técnica aposta nos frutos do trabalho feito nos últimos dias.

— Foi bom, fizemos duas ou três sessões de treino duplo. À tarde sempre dando atenção ao trabalho de força, de potência, de equilíbrio muscular — explicou o preparador físico Flávio de Oliveira.

Volta do goleador

Braithwaite treinou e será opção contra o Corinthians. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Outro motivo de confiança é a recuperação de Braithwaite. O centroavante sofreu uma leve torção no tornozelo na vitória sobre o Juventude. O dinamarquês voltou aos treinos no início desta semana e será opção para Mano.

Até existiu a preocupação de que Cristian Olivera poderia ser problema para a partida contra o Corinthians por conta da dificuldade de retornar a Porto Alegre após defender o Uruguai. Porém, o atacante conseguiu viabilizar a volta ao Brasil e será alternativa.