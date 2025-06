Os dois reforços que o Grêmio busca no mercado

Mano quer mais opções para formar o sistema defensivo gremista. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Após a chegada de Alex Santana, o Grêmio se movimenta para completar o grupo de Mano Menezes. A direção vasculha o mercado atrás de duas posições, de forma prioritária.

Mais algumas peças para que a comissão técnica possa testar outras alternativas táticas para montar o time de olho nas competições do segundo semestre.

As conversas entre departamento de futebol e comissão técnica apontaram que será necessário agregar um zagueiro e mais um volante, um marcador de imposição física e características mais defensivas do que as atuais opções para o setor. Isso após a contratação do ex-jogador do Corinthians possibilitar novas alternativas para a composição ofensiva da equipe.

Um dos nomes em negociação neste momento para defesa é o do zagueiro Adryelson, 27 anos, do Lyon. Ele passou a última temporada emprestado ao Anderlecht, da Bélgica, e marcou um gol em 14 jogos disputados. Apesar de defender o clube francês desde o final de 2023, o defensor é mais conhecido pelo bom rendimento que mostrou no Botafogo.

Porém, sabendo da dificuldade da operação, o Grêmio também trabalha alternativas. Além de Adryelson, a direção negocia com outros dois zagueiros. Um dos três alvos será contratado para ser titular do lado direito da defesa.

— Nós queremos trazer um zagueiro que jogue dos dois lados, com característica predominantemente destro — disse Mano Menezes, em entrevista para os veículos do Grupo RBS.

Alternativas na zaga

Jhohan Romaña, do San Lorenzo, foi alvo do Grêmio na última janela. O colombiano ficou perto de ser reforço, uma indicação feita na época por Gustavo Quinteros. Mas com a troca no comando da equipe, o defensor perdeu força. Até para não aumentar o número de jogadores estrageiros. Atualmente, são 11 jogadores de fora do Brasil. A CBF permite a utilização de nove simultaneamente.

Ex-Zenit, Rodrigão também teve o nome avaliado. Aos 29 anos, o defensor está livre no mercado após rescindir o vínculo com o clube russo.

Volante camisa 5

Outra carência identificada, e buscada no mercado, é a de um volante "camisa 5". Um jogador do perfil de Walace, atualmente no Cruzeiro, e que permitiria a utilização de uma estrutura tática no meio-campo pensado por Mano.

— Quando você quer jogar com tripé no meio-campo, com dois médios, você tem que ter um cabeça de área, um jogador que saiba fazer, que seja especialista para fazer essa função. E é esse jogador com característica que a gente está estudando para colocar no elenco — projetou o treinador.

Outra posições podem receber reforços eventualmente. Mas para isso, segundo fontes consultadas por GZH, será necessário que algum dos atuais nomes do elenco seja negociado.