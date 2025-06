Os desafios do Grêmio na volta das competições

Mano Menezes terá sequência dura como visitante. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Pode estar longe do ideal, mas o Grêmio vivia um bom momento antes da parada das competições. A sequência recente tem cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates. Nas últimas 10 partidas, apenas uma derrota.

Apesar de a comissão técnica desejar o descanso para o time recarregar as energia, o mês sem jogos do Brasileirão e Sul-Americana congela o bom momento.

A seguir, Zero Hora apresenta os três principais desafios durante a pausa para o Grêmio manter o bom momento quando a bola voltar a rolar.

Encaixe das contratações

Até o momento, o Grêmio fechou duas contratações. Alex Santana foi contratado antes da pausa do Brasileirão e já treina com o grupo. Caíque, do Juventude, está acertado. Mas ainda precisa ser aprovado em exames médicos para ser anunciado.

O próximo passo de Mano Menezes seria encaixá-los no time, já que ambos atuam preferencialmente como volantes. Ainda não há certeza de qual deles ou se ambos entram no time.

Mano ainda espera, pelo menos, a chegada de um zagueiro destro para formar a dupla de zaga ao lado de Kannemann ou de Wagner Leonardo.

Jogos fora de casa

A sequência gremista na retomada das principais competições será árdua. Dos primeiros seis jogos, cinco serão como visitante e apenas um em Porto Alegre. Em 13 de julho, o Grêmio enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão.

Depois viaja para Lima onde enfrentará o Alianza Lima, pela Sul-Americana. No dia 19, o time estará no Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco, pelo Brasileirão.

A primeira partida em Porto Alegre será o confronto de volta contra os peruanos. A partida será no dia 23. Na sequência outra partida longe de casa. Desta vez contra o Palmeiras no dia 26. Já em agosto, no dia 2, jogo no Rio de Janeiro diante do Fluminense.

As partidas contra Fortaleza e Botafogo que seriam na Arena foram adiadas por conflito de datas.

A calendário gremista

13 de julho - Cruzeiro (F)

16 de julho - Alianza Lima (F)

19 de julho - Vasco (F)

23 de julho - Alianza Lima (C)

26 de julho - Palmeiras (F)

2 de agosto - Fluminense (F)

Seguir vivo na Sul-Americana

Prestígio, tranquilidade e dinheiro. É o que está em jogo na Copa Sul-Americana. Segundo em seu grupo, o Grêmio terá de disputar playoff contra o Alianza Lima, terceiro colocado em sua chave na Libertadores.