Os bastidores das conversas do Grêmio pelo zagueiro Adryelson, ex-Botafogo

Adryelson é o zagueiro destro que o Grêmio quer para assumir a titularidade no restante de 2025. Aos 27 anos, o defensor está emprestado ao Anderlecht, da Bélgica.

O contrato de Adryelson com os belgas vai até o dia 30 de junho. Por isto, o Grêmio negocia diretamente com o Lyon, da França, com quem o defensor tem contrato em definitivo.

Segundo apuração da reportagem de Zero Hora, a conversa ainda está no âmbito dos clubes. Não há uma definição do molde do negócio, mas há uma tendência de que os franceses priorizem a venda do zagueiro.

Apesar de estar fora dos planos do Lyon, Adryelson é visto como um jogador valorizado. Em dezembro, antes de acertar com o Anderlecht, o zagueiro esteve na mira do Cruzeiro. À época, os franceses pediram 10 milhões de euros para vender o atleta.

O presidente Alberto Guerra viajou para Munique, onde assistiu a final da Champions League e segue na Europa. A ideia é tentar viabilizar a chegada do zagueiro junto ao Lyon.