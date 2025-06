Árbitro Raphael Claus anulou pênalti marcado para o Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio venceu o Juventude por 2 a 0 neste domingo (1º), pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida ocorreu no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O árbitro Raphael Claus foi ao VAR duas vezes avaliar lances de possíveis pênaltis.

Aos 10 minutos, o goleiro Marcão acertou Kannemann com o braço dentro da área do Juventude. O juiz nada marcou, mas o VAR chamou para análise. Depois da revisão, Claus marcou a penalidade. O comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha Saimon Bianchini defendeu que a decisão foi correta e que era cabível punição com cartão:

— O VAR, corretamente, aciona o Rafael Claus, que vai ao monitor sem muita demora. Ele vê que mesmo sendo um contato frágil, leve, era um lance que a bola estava em jogo com o domínio do goleiro, que ele fez propositalmente esse movimento. Pênalti para o Grêmio. E, aqui, uma discordância: eu acredito que tinha que aplicar o cartão. Mesmo o juiz indo pro VAR, ele poderia tomar a decisão de dar o cartão amarelo, porque o movimento é temerário, no mínimo, mas pra mim é uma agressão. Ou seja, agressão é vermelho. Então, pra mim, esse é o equívoco do Rafael Claus na partida.

Pênalti anulado para o Juventude

Aos 32 minutos, é marcado pênalti para o Juventude por falta de Cristian Olivera em Mandaca. Novamente, o vídeo chamou para análise. Claus tinha duas coisas para observar: uma suposta falta em Marlon no início da jogada e um possível impedimento. Depois da avaliação, o árbitro anulou a penalidade.

— Ele dá o pênalti do Cristian Olivera no Mandaca, é um encontrão, visando apenas atingir o adversário. O pênalti seria confirmado e chamou a atenção porque levou um tempo. A cobrança ia sair, é algo muito difícil no futebol voltar atrás depois desse momento. Os jogadores já estavam fora da área e aí todo o lance é checado, a origem da jogada — descreve Saimon.

O comentarista destaca que a atuação do VAR trouxe justiça para esse lance, em que o pênalti seria marcado irregularmente caso não houvesse interferência no vídeo.

— E na origem da jogada, a bola é alçada pra área do Grêmio, e o próprio Mandaca está em posição irregular. Ele faz um movimento de encostar no Marlon. Tem um outro jogador do Juventude envolvido, o Marlon não sobe e reclama a falta. Pra mim, o contato existe, mas o Marlon abdica de saltar ou tentar fazer o movimento. Logo ele cai pedindo um toque no seu rosto, mas pra mim isso não existiu, é um contato de jogo. Mas o Mandaca interfere no posicionamento do Marlon, e por isso o árbitro vai ao vídeo e define, toma a sua decisão de que há uma interferência do atacante do Juventude, no caso o Mandaca, em cima do Marlon. Por isso, na origem da jogada esse impedimento foi registrado, e o VAR mais uma vez trouxe justiça ao lance — e completou:

— Alguns outros cartões amarelos, nada pra vermelho no decorrer da partida, mas o mais importante: o VAR hoje acertou, o Juventude não pode reclamar e pode agradecer que o seu goleiro não foi expulso.