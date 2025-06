O valor pedido pelo Lyon para vender Adryelson ao Grêmio 

Adryelson é considerado um jogador caro. Vitor Silva / Botafogo / Divulgação

O Grêmio ainda não desistiu de contar com o zagueiro Adryelson. Mas para ter o jogador, os dirigentes do Tricolor já sabem que precisarão acertar a compra do atleta junto ao Lyon-FRA. Os franceses aceitam realizar o negócio por 6 milhões de euros (R$ 37,8 milhões).

Essa pedida vem sendo debatida internamente nos últimos dias. O Grêmio considera o valor muito caro. Além de entender que o jogador, pela idade, não teria poder de revenda. Os franceses mostram-se irredutíveis com relação à venda do zagueiro.

Porém, para tentar seduzir a holding de John Textor a negociar o zagueiro com o Grêmio, os dirigentes do Tricolor chegaram a indicar a colocação de atletas no negócio, assim como também estariam dispostos a abrir mão de valores a receber pelas vendas de Cuiabano e Nathan Fernandes ao Botafogo.

Além do Grêmio, outros clubes brasileiros também monitoram a situação do zagueiro de 27 anos. Adryelson tem contrato com o Lyon até junho de 2028. Na última temporada, o brasileiro atuou por empréstimo no Anderlecht, da Bélgica.

A contratação de um zagueiro destro é um pedido do técnico Mano Menezes. O objetivo é contar com uma opção para atuar ao lado de Kannemann ou Wagner Leonardo, dois canhotos, no lado direito da zaga gremista.