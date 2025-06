O que diz dirigente do Corinthians sobre interesse do Grêmio em Alex Santana

Alex Santana chegou ao Corinthians em junho do ano passado. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Mesmo que Alex Santana tenha sido deixado de fora até mesmo do banco de reservas no último fim de semana, contra o Vitória, o Corinthians ainda não dá o negócio com o Grêmio como certo.

Em entrevista coletiva concedida após o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta segunda-feira (2), o executivo de futebol do clube paulista, Fabinho Soldado, comentou a possibilidade de saída do volante.

— É um jogador que, desde que chegou, nos ajudou, mas vamos analisar aquilo que for interessante para o Corinthians e para o atleta. É importante falar sempre do que for uma realidade. Ainda não tem nada concreto sobre isso. Existem consultas e vamos trazer para dentro, para analisar e entender de que forma vamos agir — disse o dirigente.

Conforme antecipou a reportagem de Zero Hora, o Tricolor tenta a contratação do jogador de 30 anos por empréstimo. No entanto, os detalhes do contrato ainda não foram definidos.

O clube paulista ainda não pagou o valor acertado pela compra de Alex Santana, em junho do ano passado, junto ao Athletico-PR, tendo sido acionado na Justiça para o pagamento de R$ 12 milhões. O que contribui para a liberação é que o volante não tem sido titular com Dorival Júnior.

— Para que cheguem (reforços), precisa ter alguns movimentos de saída. Sendo específico sobre o Alex, existem alguns interesses e não só nele, mas é normal nesse movimento da janela — destacou o dirigente corintiano.