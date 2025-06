O provável time do Grêmio contra o Corinthians

O Grêmio fará sua última partida antes da parada do Mundial de Clubes nesta quinta-feira (12) contra o Corinthians, na Arena.

O técnico Mano Menezes tem algumas dúvidas em relação ao time que entrará em campo na Arena na quinta. O treinador não poderá contar com jogadores que se recuperam de lesão.

Quem tem a maior chance de ficar à disposição é o centroavante Braithwaite, após recuperação de entorse no tornozelo direito.

Além de aguardar pelo retorno pleno dos lesionados, a comissão técnica espera o retorno dos atletas que disputaram as Eliminatórias para saber quem estará à disposição. Villasanti, Cristian Olivera e Aravena defenderam suas seleções.

Provável escalação

A provável escalação do Grêmio tem Volpi; Gustavo Martins, Wagner, Kannemann e Marlon; Dodi, Villasanti (Ronald) e Cristaldo; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite.

