O motivo que trava a contratação de Caíque pelo Grêmio

A transferência de Caíque para o Grêmio agora emperra na confirmação de que o atleta aceitará os termos do negócio.

A expectativa é que tudo seja resolvido o quanto antes, mas a novela poderá se arrastar por mais alguns dias . Também começa a surgir a preocupação contratual, afinal, o jogador poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de 1º de julho, gerando um imbróglio.

Negociação com o Ju

A transação com o Juventude por Caíque foi reencaminhada pelo Grêmio, na última segunda-feira (23), após o modelo financeiro e condições de pagamento da negociação, que geraram entraves na última investida gremista, serem superados.

O Tricolor se comprometeu em recompensar o Juventude em R$ 5 milhões , em duas parcelas, nos próximos meses, pela liberação de Caíque. Outros R$ 2 milhões podem ser pagos caso dois jogadores do Grêmio não sejam cedidos ao Ju por empréstimo, com salários pagos, até o final de dezembro.

Luan Cândido, lateral-esquerdo sem espaço no Tricolor, já aceitou a ida. O segundo nome pode sair de uma lista entre Adriel, Nathan Pescador e André Henrique . Mas a questão será tocada adiante apenas depois da aresta entre Caíque e Grêmio ser resolvida.

Os estafes dos cogitados nas trocas aguardam pela autorização dos clubes para tratar com a equipe da Serra sobre as possíveis transferências.

Enquanto nada é resolvido, Caíque e Luan Cândido seguem as rotinas de treinos de intertemporada com os atuais companheiros. A partir da conclusões das conversas, eles serão autorizados para fazer os deslocamentos para realização de exames e assinatura de contratos.

