O motivo para o Grêmio ter encerrado negociações com o Juventude por Caique

O Grêmio encerrou as negociações com o Juventude pelo volante Caique, de 29 anos. As tratativas estavam avançadas no início da semana , mas estagnaram a partir de uma divergência financeira.

Na quarta-feira (11), porém, a direção do clube da Serra teria pedido o dobro do valor a ser pago. Com isso, o Grêmio se retirou das conversas, alegando que a pedida foi elevada a partir do interesse do Inter no atleta.