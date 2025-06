O melhor e o pior cenários para o Grêmio na rodada do Brasileirão

Braithwaite é esperança do Grêmio contra o Corinthians.

Cenários

Se superar o Corinthians, o Grêmio irá alcançar os 18 pontos , igualando a pontuação do Botafogo, que é o sexto colocado, zona de pré-Libertadores.

Por estar no Mundial de Clubes, o Botafogo não entrará em campo na rodada .

Sequência

Para terminar em sexto ou sétimo na tabela, a equipe gremista ainda terá de torcer por uma derrota do Bahia e, no máximo, um empate do Atlético-MG.